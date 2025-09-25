2025年に亡くなったみのもんたさんがかつて司会を務めていた、“伝説のクイズ番組”ともいえる『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）が2026年の新春特番として13年ぶりに復活することがわかった。みのさんに代わる二代目司会は、二宮和也が務める。『クイズ＄ミリオネア』は2000年4月にスタート。2007年3月のレギュラー放送終了後も、2013年まで特別番組として放送されてきた。「『クイズ＄ミリオネア』は視聴者参加型のクイズ