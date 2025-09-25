昨季覇者の最大のピンチに、レジェンド左腕は黙っていられなかったのだろう。9月24日（日本時間25日）のダイヤモンドバックス戦。ドジャースは、この日も8回表まで4−1とリードしながら、その裏に集中打を浴びて追いつかれた。先発が好投しながら逆転されるのは、ド軍にとってはもはや“終盤の風物詩”となっているだけに、この時点で勝利をあきらめたド軍ファンは多かったのではないか。そして4−4のまま、9回裏ダ軍の攻