9月24日、セガが東京都内で新作タイトル発表会「RGG SUMMIT 2025」を開催。人気の「龍が如く」シリーズ最新作となる『龍が如く 極3』の発売を発表した。「発売は来年の2月12日。2009年にリリースされた『龍が如く3』のリメイクである『龍が如く 極3』と、完全オリジナルストーリーの新作『龍が如く3外伝 Dark Ties』の2本がセットになっています。多くの俳優が参加しており、本人そっくりのキャラが出てきたりするのもシリーズの