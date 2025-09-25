（花蓮中央社）東部・花蓮県で23日午後に発生した洪水で、85歳の女性、王さんは避難所から自宅に戻った後に被害に遭い、死亡した。家族は、遺体だけでも早く運び出してあげたいと話している。洪水は台風18号による大雨でせき止め湖が溢水（いっすい＝水のあふれ出し）したことにより発生。大量の水が同県光復郷の市街地に流れ込んだ。中央災害対策センターによれば、25日午後3時前までの統計で洪水により14人が死亡、22人が行方不