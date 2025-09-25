※10月3日、東証グロース市場に上場予定のオーバーラップホールディングス [東証Ｇ]は25日、公開価格を発表した。 ●オーバーラップホールディングス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月3日 事業内容：ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の 企画・編集・プロデュース 公開価格：1650円 仮条件：1600円～1