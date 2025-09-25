第4回グローバルデジタル貿易博覧会（GDTE）が9月25日、中国東部の浙江省杭州市で開幕しました。今回のテーマは「GDTEでイノベーションの未来を見る」で、154カ国・地域の1800社余りが出展し、規模は過去最大を記録しました。 今回のGDTEでは、1つのテーマ展示エリアと、デジタルエンターテインメント展示エリアや人工知能（AI）展示エリア、シルクロード電子商取引展示エリアなど7つの産業展示エリアが設置され、特にAI関連では医