お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが24日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。過去の交際相手を実名で告白する一幕があった。この日は「森香澄のいつもと違う部分に気付けたら100万円」と題し、フリーアナウンサー・森香澄の“違和感”に東ブクロが気づけるかを試すジェンガ企画が展開された。東ブクロは5つの違和感を見抜くことができず、罰ゲームとして「先日テレビ朝日系『