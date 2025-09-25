元世界2階級王者の京口紘人氏（31）が、25日までに自身のYouTubeを更新。引退表明している元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾について言及した。現在WBAバンタム正規王者はアントニオ・バルガス（米国）そして休養王者に堤聖也（角海老宝石）。さらには暫定王者にノニト・ドネア（フィリピン）が君臨。WBAバンタム級で3人王者が存在する不思議な状況が起こっている。近い将来、バルガスと堤の統一戦が実現すると予想されている