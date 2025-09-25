日米両政府は、トランプ米大統領が１０月下旬に来日する方向で調整に入った。複数の日本政府関係者が２５日、明らかにした。実現すれば、石破首相の後任の首相と初めて対面で会談する見込みだ。会談では、米中首脳会談を控えるトランプ氏と対中方針のすり合わせを行うほか、日米同盟の強化や日米韓の安全保障協力などが議論されるとみられる。トランプ氏は１０月３１日から韓国・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰ