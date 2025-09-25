「エビフライ」にある思いを持つ、有吉弘行とマツコ・デラックス。そんな2人の要望に応えられるかもしれない絶品グルメを、U字工事が提案した。【映像】手に持つとより際立つ！大きな「エビフライサンド」9月19日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、栃木県出身のお笑いコンビ・U字工事の益子卓郎が厳選した、栃木を遊び尽くす“最高の旅プラン”を紹介。朝に食べたいウマ塩ラーメンや県外不出の幻フルーツを堪能