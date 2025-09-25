エンジニアプラットフォームを提供するファインディは9月25日、生成AIの活用レベルを偏差値として数値化するAI人材に特化した転職サイト「Findy AI Career」β版の提供を開始した。生成AIを実務で活用できるITエンジニアと生成AI活用を推進したい企業のマッチングに特化する「Findy AI Career」は、7月にα版として限定リリースしていたサービス。今回ベータ版として「偏差値測定機能」を新搭載している。「偏差値測定機能」(同社