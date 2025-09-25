＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】親方が絶賛、豊昇龍の「投げを封じた」一瞬の閃き新三役期待の新鋭、小結・安青錦（安治川）が二場所連続で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。鮮やかな切り返しに館内は大興奮し、座布団が飛び交う事態となった。「安青錦すげぇ」「何て恐ろしい子」と驚嘆の声も続出した。一方、境川親方は豊昇龍の投げを封じた安青錦の“ある動き”に着目。「これはセンス」と絶賛した