今すぐにでも寝そうなねこちゃんが起きた結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『寝ようとしている猫』を見ていたら……予想外の『人間みたいな行動』に爆笑】 うとうとするねこちゃん TikTokのアカウント『うちのお月様』に投稿されたのは、今にも寝そうなキジトラ猫の『つきくん』です。