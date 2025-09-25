“ご当地ソングの女王”と呼ばれる演歌歌手水森かおり（52）が、市町村や個人からの“ご当地ソング”ネタを初めて募集することが25日、発表された。「私が言い出しっぺなんです。どれほどの人が『故郷の歌』を私に歌ってもらいたいと思っているのかな…との疑問からです。募集したらどれだけ応募が来るか、ちょっとやってみようかなと。スタッフの皆さんも『面白そう』と言ってくれた」。応募方法は所属事務所「長良プロダクション