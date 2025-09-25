ドジャースの崩壊寸前ブルペンに、まばゆい光が差し込んだ。右肩故障で約４か月半も離脱していたドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、２４日（日本時間２５日）のダイヤモンドバックス戦で復帰。プロ初となるリリーフ登板で６回から１イニングを投げ、打者３人を完璧に封じ、最速９９マイル（約１６１キロ）の剛速球で２奪三振と衝撃のパフォーマンスを披露した。先発スネルからバトンを受けて２番手でマウンドに立った佐々