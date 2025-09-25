学校にコメダがやってきた！地元の子どもたちに文化と「くつろぎ」をプレゼント 【写真を見る】世界に1台だけの「コメダ珈琲店キッチンカー」が小学校へ 山食パンを給食に提供「 “喫茶店文化”の思いやりの心を感じて」 愛知・春日井市 愛知県春日井市の市立山王小学校。止まっていたのは愛知発祥で全国に1130店舗を展開するコメダ珈琲店のキッチンカー。コメダではおなじみのレンガ模様やダルマグラスなどが描か