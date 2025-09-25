アンカー・ジャパンは、オーディオブランド「Soundcore」より、睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」を2025年9⽉25⽇（⽊）に発売しました。カラーはオフホワイトとパステルグリーンの2色。実売価格は2万9990円（税込）。 「Soundcore Sleep A30」（オフホワイト） 「Soundcore Sleep A30」（パステルグリーン） 記事のポイント 快適な睡眠をサポートするノイズキャンセリン