SKE48の相川暖花（あいかわ・ほのか＝21）が、22日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に初登場。“ファン1人”からブレークした21歳が初めてのソログラビアを披露した。 【写真】笑顔さわやか、だけどド迫力！ グラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは、初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語っている。 相川は今年4月、自身のXで「本日の握手会、ヲタ