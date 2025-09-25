元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫が２５日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「アート系絶対王者」としてストーンアートに挑戦した。色えんぴつ絵画や水彩画などあらゆるジャンルで才能を発揮してきた光宗はストーンアートの特待生２級として「あと２つで名人になれるということを聞きまして…。石探しをちょっと頑張りました」と前向きにニッコリ。河原で２時間３０分間、捜索した末に２