福岡発のロックバンド・MOSHIMOが、年内をもってライブ活動を無期限で休止することを発表した。12月に開催されるツアー『10th ANNIVERSARY TOUR 2025』のファイナル公演となる12月23日の東京・Zepp Shinjuku公演をもって、現在のライブ活動に一区切りをつける。【動画】男女の片思いを描いたMOSHIMO「やぶさかじゃございません」ミュージックビデオあわせて、ボーカル＆ギター・岩淵紗貴が入籍することも報告された。岩淵は「