ピン芸人のみなみかわが25日、都内で行われた映画『ラスト・ブレス』公開直前イベントに出席した。【全身ショット】なんともいえない表情のみなみかわ“地球上で最も危険を伴う職業”のひとつ、飽和潜水士たちに起きた驚愕の潜水事故の全貌を描いた同作。水深91メートル、酸素残量はわずか10分という絶体絶命の悪夢というべきシチュエーションにひとり取り残されたダイバーの運命と、彼を救うべく極限の救出劇に挑む人々を描く