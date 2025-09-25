◆ウエスタン・リーグ阪神―広島（２５日・ＳＧＬ）阪神のジュレミー・ビーズリー投手が２軍戦で中継ぎ登板し、１回無失点に抑えた。先頭・渡辺を右飛、続く堂林には四球を与えたが、韮沢、田村を封じた。１軍では今季救援で２登板。５月５日・巨人戦（東京Ｄ）以来のリリーフ登板で、ＣＳに向けてアピールした。