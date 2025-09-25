「西武−日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）西武・今井達也投手が先発し、５回４安打４失点。２桁１０勝目は、またもお預けとなった。初回は外野フライ３つで三者凡退に仕留めたが、二回は無死一塁から清宮幸に先制２ランを被弾。三回もレイエスの適時打で１点を失うと、五回は水野にソロを浴びた。五回まで８１球で降板。残り８試合で、３年連続となる２桁勝利を目指す。降板後は「今日はファイターズ打線にやられて