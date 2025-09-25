フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２３日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。この日は、冒頭に同番組が半年継続されることが発表され、２人は大喜び。２０２０年１０月に放送がスタートしたことから６周年を迎えることとなった。兼近は「（番組開始時は）２８歳ぐらいだったんだね。俺は」と感慨深げ。「一番印象に残ってるのは（収録中に）しゃっくりが止まらなかった。俺、初めてなのよ…。しゃっくりが