リヴァプールDFイブラヒマ・コナテは、開幕直後は不安定なパフォーマンスを見せ批判に晒されていた。しかしここ3戦は調子を取り戻したようだ。『The Athletic』によれば、第3節アーセナル戦以降、コナテのプレイは劇的に向上した。先週末のマージーサイドダービーでは13回のデュエルのうち10回を制し、クリア8回は両チーム通して最多だった。また、今季ここまで15回以上の空中戦を行ったディフェンダーの中で、コナテの空中戦勝率