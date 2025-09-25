アトレティコ・マドリードでプレイするイングランド代表MFコナー・ギャラガー（25）は今冬の移籍市場での動きが注目されている。昨夏チェルシーからアトレティコへ移籍を果たした同選手だが、今シーズンは出場時間が減少しており、ここまで公式戦7試合に出場するもプレイタイムは261分。スタメン出場は3回と、チームで絶対的な地位を築くまでには至っていない。プレイタイムを求めて冬の移籍市場での退団も噂されており、トッテナ