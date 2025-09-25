元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家の長期株式投資さん【前編】です。【タイムテーブル】00:00イントロ00:30本編開始01:51「配当株投資のカリスマ」その投資歴とは⁉05:01「配当重視」にたどり着いた理由07:45銘柄選びで大切な4つの指標1