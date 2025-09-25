カラバオカップ（EFLカップ）は3回戦が終了し、アーセナルやマンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーなどが4回戦へ進出。組み合わせ抽選が行われた。4回戦の組み合わせは以下の通り。アーセナル×ブライトングリムズビー×ブレントフォードスウォンジー×マンチェスター・シティニューカッスル×トッテナムレクサム×カーディフリヴァプール×クリスタル・パレスウォルバーハンプトン×チェルシーウィコム×フラムこの結