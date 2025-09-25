地元の意向に反した訓練の強行や事前の通告と大きく異なる運用について岩国市の福田市長は「誠に遺憾」とし26日、国に対して今後二度とFCLPを岩国基地で実施しないよう改めて要請する考えを示しました。（ 福田良彦市長）「今回のFCLPが強行されたことに対して強く抗議するとともに、二度とFCLPが岩国基地で実施されることのないよう要請する」岩国市議会9月定例会の最終日で福田市長はこのように述べ26日、防衛省と外務省を訪れ二