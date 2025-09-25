命や平和について学ぼうとオーストラリアの中高生が25日、周南市の大津島にある回天記念館を訪問しました。記念館への英語圏の団体客による訪問は初めてということです。周南市の大津島は特攻兵器として開発された人間魚雷・回天の発射訓練基地があった島です。オーストラリアクイーンズランド州タウンズビル市にあるキャセドラル学園の生徒26人が大津島にある回天記念館を訪れました。キャセドラル学園は周南市