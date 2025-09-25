東京電力は、柏崎刈羽原発6号機で8月に発生した制御棒に関する不具合が解消され、10月中旬にも原子炉の健全性確認が完了すると発表しました。 6号機をめぐっては、8月25日に原子炉の出力を調整する制御棒が引き抜けなくなる不具合が発生。当初、8月としていた再稼働に向けた技術的な準備完了の時期に遅れが生じていました。 東京電力は25日、この不具合が20日に解消したと発表しました。残りの健全性確認を行い、順調にいけ