アメリカ軍岩国基地で行われている陸上模擬着艦訓練＝FCLP、25日も午後1時半ごろから訓練が行われました。ただ飛行回数も少なく訓練はピークを越えた可能性もあります。6日目となるFCLPは 午後1時半ごろに始まりました。25日は訓練を行う艦載機の数も少なくタッチアンドゴーなどの回数は昼間の訓練ではこれまでで最も少ない38回でした。今月17日から25日日中まででFCLPによる飛行は882回記録されています。70デシベル