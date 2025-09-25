防災意識を高めようと山口市の中学校で避難所体験などが行われました。山口市の川西中学校で行われた防災学習、災害が起きた場合、避難所でどのような生活になるのか体験しました。こちらは避難所で使われるテント。「何人分くらいですか？」「だいたい4～5人、1家族分」簡易トイレの使い方や種類、水が使えない時の対策なども学びました。また、水で作る非常食の試食もしました。初めて食べる非常食のお味は…「保存食とは