イギリスの学術情報会社クラリベイト社は25日、ノーベル賞の登竜門とも呼ばれる学術賞を日本人2人が受賞したと発表しました。この賞は、イギリスの学術情報会社クラリベイト社が、論文の引用回数などをもとに、ノーベル賞に値する研究をしたと評価できる研究者に与える「引用栄誉賞」です。今年の受賞者は22人で、中国の研究者が初めて選出されました。日本からは国立循環器病研究センターで理事・研究所長を務めていた寒川賢治氏