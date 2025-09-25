◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年9月25日京セラD）ロッテのドラフト1位・西川が今季37度目となるマルチ安打を記録した。初回に三塁内野安打で出塁して3点を先制する足掛かりをつくり、4―0の4回の第3打席では1死二、三塁から左前に2点適時打を放った。「打ったのは真っ直ぐです。前の打席がチャンスで1本出せず悔しかったので、なんとかここで1本と思って打席立ちました。ランナーを還すことができて良かったで