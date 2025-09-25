【パリ共同】2007年のフランス大統領選に勝利したサルコジ元大統領（70）がリビアの故カダフィ大佐側から巨額の選挙資金を不正に受け取ったとされる事件で、パリの裁判所は25日、サルコジ被告の有罪を認定した。フランスメディアが伝えた。