児童を盗撮した画像を共有していたとみられる中学校教師が再逮捕されました。「自分も投稿しないとグループから外されると思った」と供述しています。再逮捕された横浜市に住む中学校教師・石川勝也容疑者(28)は去年、神奈川県内の施設で女子児童のスカートの中をスマートフォンで盗撮し、動画を教師らのSNSグループに共有した疑いがもたれています。石川容疑者は当時、神奈川県葉山町の公立小学校