10月3日にグランドオープンする須坂市のイオンモール須坂。県内最大級の商業施設で25日、報道向けの内覧会が行われました。初めて公開された店内の様子とは…リポート「イオンモール須坂のメインの入口を入っていくと吹き抜けになっていて自然の光がたっぷり入った明るい作りになっています。」10月3日にグランドオープンする「イオンモール須坂」。上信越自動車道須坂長野東インター近