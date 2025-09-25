25日午後2時半ごろ、盛岡市大沢川原3丁目のマンション1階にあるペットサービス関連の店舗のガラス扉に、クマが体当たりしたと110番があった。盛岡東署によると、クマは体長約1メートルで、体当たりした後に南へ逃げていった。店舗に被害はなく、けが人もいなかった。現場はJR盛岡駅から東に約400メートルの住宅街。同日午後3時ごろにも付近の河川敷でクマ1頭が目撃された。また同日午前11時ごろ、岩手県八幡平市清水の市立安代