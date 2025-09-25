ウクライナ軍による石油関連施設への無人機攻撃が激化する中、ロシア各地でガソリン不足が深刻化しています。ロシア支配下のクリミア半島では、ガソリンスタンドの半数が販売を停止したということです。ロシアでは先月以降、各地でガソリン不足が表面化し、一部の地域ではスタンドに大行列ができるなど、混乱もみられています。こうした中、有力紙コメルサントは24日、調査会社の分析として、ロシアが一方的に併合したクリミア半島