江蘇省の南京市児童病院が24日に発表した情報によると、同病院はこのほど、5歳で体重13キロの末期心不全の小児患者に第3世代磁気浮上型両心室人工心臓を移植した。これにより世界における同種手術での最年少・体重最小記録を更新した。新華社が伝えた。手術は9時間にわたり行われた。同病院名誉院長、心臓センター主任の莫緒明氏のチームと天津泰達国際心血管病院院長の劉暁程氏のチームが共同で実施した。チームは手術中、狭い胸