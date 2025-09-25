もち米作りに取り組んでいる見附市の児童たちが収穫した稲の脱穀作業を手伝いました。児童の手を渡りコンバインへ運ばれていく稲穂。脱穀作業を手伝ったのは見附市・上北谷小学校の全校児童24人です。上北谷小学校では地域の特色を学んでもらおうと地元農家の指導を受けながら毎年野菜やコメ作りを行っています。ことし作っていたのは「こがねもち」というもち米。5月には田植え、9月上旬には稲刈りをして25日、脱穀の日を迎えまし