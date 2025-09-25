信号機のない環状交差点「ラウンドアバウト」が、前橋市で初めて下長磯町に設置され２５日、完成式典が開かれました。 ラウンドアバウトは信号機がない円形の交差点で、交通の流れがスムーズになることや出会い頭の事故を防ぐことなどが期待されます。 ラウンドアバウトが設置されたのは、前橋市下長磯町の木瀬中通線です。木瀬中学校近くのこの通りには、Ｙ字路とＴ字路が近接する変則的な交差点があり、地域の自治会から