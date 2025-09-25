自民党の総裁選挙に立候補している５人は２５日、議員票や党員票の獲得のため各地であいさつまわりや視察を行いました。茂木前幹事長は太田市を訪れ工場を視察したほか、経済団体と意見を交わしました。 自民党総裁選に立候補している茂木前幹事長は２５日午前、太田市にある自動車部品メーカーの工場を訪れました。自動車業界を巡ってはアメリカのトランプ政権が、今月１６日に日本から輸入する自動車の関税を２７．