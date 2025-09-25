公用車でラブホ通い--群馬県の小川晶・前橋市長（42）は9月24日夜、同日にニュースサイトで報じられた同市の既婚男性幹部職員との不倫疑惑について臨時記者会見を開いた。小川市長は10回以上にわたってこの職員とラブホテルで「会合」を行なっていたことを認めたが、「男女の関係はありませんでした」と疑惑を否定。しかし「誤解を招く軽率な行動だった」として進退について「第三者と相談する」と含みを残す、不思議な弁明