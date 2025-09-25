前橋市にある県民会館の廃止に伴い県は「新たな文化拠点」の整備を検討していますが、県民会館の解体費用が概算で１４億４０００万円に上ることが分かりました。 これは２５日の県議会一般質問で、自民党の鈴木数成議員の質問に山本知事が答えたものです。県は前橋市にある県民会館を廃止し、その周辺エリアを活用した「新たな文化拠点」の整備を検討しています。答弁で山本知事は、廃止した県民会館を基本的に解体する方針を改め