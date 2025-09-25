この夏、レンヌからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、ここまでリーグ戦で無得点と厳しい序盤戦だ。開幕戦では微妙な判定で得点が認められず、ゴールマウスに嫌われる場面もあった。だが、ノーゴールが続き、リーグ戦の直近２試合はベンチスタートと先発から外れている。レンヌで苦戦したが、セルティックではゴールを量産していただけに、古橋への期待も大きかった。それだけに、