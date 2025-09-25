トッテナムのDF高井幸大がこの試合に間に合っていれば──試合を眺めながらそんなことを考えていた。９月24日に行なわれたトッテナム対ドンカスター・ローヴァーズのリーグカップ３回戦。トッテナムはイングランド３部のドンカスターを相手に終始攻め込み、３−０で快勝した。７月中旬に足底筋膜炎で離脱した高井は、この試合もベンチ外で欠場となった。試合２日前の22日に全体練習へ合流したものの、リーグ杯には間に合わず