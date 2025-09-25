光市の上島田小学校で伝統の校内すもう大会が開かれました。（児童）「緊張するけど頑張ります！」光市の上島田小学校のすもう大会には全校児童およそ60人が参加しました。この大会は相撲を通して礼儀やスポーツマンシップを養うと共に児童の体力向上を図ろうと1940年から続けられている学校の伝統行事です。自分たちでしこ名をつけ体育の授業や休み時間に練習を重ねてきたと言います。（5・6年男子の部優勝・勝男丸）「うれ