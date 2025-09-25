大分県国東市で9月20日住宅が全焼した火事で、焼け跡から見つかった遺体はこの家に住む85歳の女性で死因は焼死と判明しました。 【写真を見る】住宅1棟を全焼する火事遺体は住人の85歳女性、死因は焼死大分・国東市 この火事は9月20日午後8時半ごろ、国東市安岐町下原の会社員木村政義さん（46）の木造2階建て住宅が全焼したもので、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 住宅には木村さんと母親の五木さん（85）が暮らし